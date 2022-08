Federazione Sammarinese Tennis: "Ciao Simone!"

“Sconvolta e incredula”. La Federazione Sammarinese Tennis commenta così la notizia della morte di Simone De Luigi, giovane promesse del tennis biancazzurro e che aveva fatto parte della Nazionale sammarinese in due edizioni di Coppa Davis. Il ragazzo, da poco 18enne, ha perso la vita la scorsa notte in un tragico incidente stradale nei pressi di Viserba di Rimini. La Federtennis, stringendosi attorno alla famiglia, lo ricorda come “un ragazzo solare ed educato, capace di entrare nel cuore delle persone”.

Anche il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese si unisce al cordoglio della Federtennis. "La morte è sempre un distacco oltremodo doloroso, ancor più quando toglie all'affetto un ragazzo nel fiore degli anni", scrive il Cons che esprime commozione e sincera vicinanza.