Giochi del Mediterraneo: a Orano è corsa contro il tempo, la Cerimonia slitta di un'ora

Verso la grande apertura, Orano rincorre il tempo su ritardi e incertezze. Intanto l'orario di inizio della cerimonia, posticipata di un'ora per via di un incastro di necessità che vanno dal buio in cielo alla sistemazione meno frenetica dei tanti ospiti che hanno voluto essere qui. Dove si gioca e ci mancherebbe, ma dove il semplice stringere mani è segno tutt'altro che simbolico. Ancora una volta sarà lo sport a dover fare il miracolo. E da domani i protagonisti saranno gli atleti. San Marino si prepara a vivere una domenica alle bocce con l'avvio dei tornei maschili e femminili di singolare e doppio. Enrico Dall'Olmo, Jacopo Frisoni, Anna Ciucci e Stella Paoletti. L'oro di Tarragona è stato inserito nella poule2 con Egitto, Marocco e Turchia, più tosto l'impegno in coppia con Jacopo Frisoni: per loro Marocco, Francia e Italia. Algeria e Francia le avversarie di Stella Paoletti nel singolare femminile. Al doppio Paoletti-Ciucci un girone di ferro con Egitto, Francia e Italia.