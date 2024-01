Giochi Olimpici Invernali Giovanili: mercoledì il debutto di Mattia Beccari

Entra nel vivo la partecipazione di Mattia Beccari ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili. Dopo la suggestiva cerimonia d’apertura di venerdì scorso al Gangwon Oval, il giovane sammarinese è pronto a fare il suo debutto nella quarta edizione delle Olimpiadi Giovanili in versione invernale.

Beccari si è dedicato subito agli allenamenti sulla pista del Jeongseon Cluster, insieme all’allenatore Daniele Plebs che ha tracciato un bilancio di questi primi giorni di prova: “Mattia sta bene, si è ripreso dal jet lag che arrivando si è fatto sentire parecchio. In questi giorni di permanenza pre-gara, abbiamo alternato la preparazione in slalom gigante e slalom speciale allenandoci in campo libero anche per trovare un miglior feeling con la neve che è risultata molto scivolosa e poco compatta.

Ora la situazione climatica è cambiata, il meteo è cambiato drasticamente, abbiamo avuto una giornata di freddo con minime di -15 gradi e cielo sereno. La neve in pista quindi si è presentata compatta e con parecchio grip a differenza dei giorni precedenti. Finito l’allenamento sugli sci, continuiamo con la palestra e gli esercizi di mobilità articolare per prepararci al meglio".

Si parte con la prova nel gigante mercoledì 24 gennaio, prima manche alle 10 (ore coreane, le 2 di notte a San Marino) e seconda manche alle 12.45 (ore 4.45 a San Marino). Giovedì tornerà poi subito in pista per la seconda gara dello slalom speciale. Ha raggiunto la Corea del Sud anche il segretario generale del CONS, Eros Bologna, che insieme al capo missione Gian Luca Gatti sarà al seguito della delegazione sammarinese.