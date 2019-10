Il sammarinese Fabio Balducci alla finale mondiale

Un’altra prima volta per la Federazione Sammarinese Nuoto. Ad un mese dal debutto ai Campionati Europei per Salvamento andati in scena a Riccione a fine settembre, la FSN è pronta per un altro esordio. Fabio Balducci, infatti, difenderà per la prima volta i colori sammarinesi alla finale mondiale di triathlon XTerra che si terrà alle Hawaii, nell'isola di Maui, domenica 27 ottobre. Si tratta del triathlon fuoristrada più importante del mondo che combina una nuotata di 1,5 km tra le onde dell'oceano Pacifico, 32 km in mountain bike con un dislivello di 1300 mt e si conclude con una corsa in trail tra sentieri forestali e spiaggia di 10,5 km con 450 mt di dislivello. Sono 75 i professionisti che parteciperanno a questo evento e 700 i dilettanti al via, in rappresentanza di 46 paesi. Balducci, che gareggia per i colori della San Marino Triathlon, società affiliata alla FSN, si è guadagnato la "slot" che ti garantisce la partecipazione alla finale mondiale con un ottimo 3° posto assoluto di categoria nella durissima gara 'gold' di Scanno in Abruzzo lo scorso luglio.