Il Tour De France a San Marino, una storia da raccontare negli anni

29 giugno 2024 una data che resterà per sempre nel cuore degli appassionati ma non solo. La Repubblica si ferma per una nobile causa : passa il Tour de France per la prima volta a San Marino. Di padre in figlio si tramanda la storica cronoscalata Rimini – San Marino di quel 25 maggio 1979 con la vittoria di Beppe Saronni che tolse la maglia rosa a Francesco Moser, e vedrete, sarà la stessa cosa per questo passaggio sul Titano della Grand Boucle, cosa mai avvenuta in precedenza. Un'autentica allerta gialla fin dalle prime ore del mattino, una festa da Chiesanuova a Fiorentino, Murata, San Marino Città con l'arrivo del Gran Premio della Montagna che assegna punti in classifica. Poi la planata verso Rimini. Sul percorso si sono accampati da tutta Europa e naturalmente dal bel paese portando direttamente in Repubblica la loro cultura, la loro gastronomia. Un figurone quello fatto dagli organizzatori da mesi impegnati per garantire la grande riuscita di un evento che resterà nella storia. Un'emozione gialla sulle strade che amava il “pirata” . A Palazzo Graziani “100 in giallo” mostra fotografica dedicata al Tour de France a cura di Sprint Cycling Agency del fotografo professionista Roberto Bettini. Questa tutta l'attesa di una passaggio che va in archivio senza nessuno intoppo, grazie ad una organizzazione perfetta.