Meeting del Titano: apertura questa mattina con le gare maschili

Primo significativo test dell’anno in vasca lunga con la 19^ edizione del Meeting del Titano, 8^ Gran Prix d’inverno. 96 squadre italiane al via, provenienti dal 16 regioni italiane, un totale di 623 atleti, 326 maschi e 297 femmine. In prima mattinata in vasca i maschi. Miglior tempo nei 200 stile libero per Mattia Zunin: 1.49.72 per il 26enne delle Fiamme Oro, davanti a Gabriele Detti 1.49.79 per uno dei nomi di spicco di questo Meeting. Terzo Stefano Di Cola. Ha chiuso con il 28^ tempo Loris Bianchi. L’atleta della Gens Aquatica San Marino ha fermato il cronometro in 1.55.86. 42^ Alessandro Rebosio classe 2004 altro atleta della Gens Aquatica.

Nella disciplina più corta i 50 stile libero miglior tempo per Alessandro Miressi 22.23, davanti a Luca Dotto e Lorenzo Zazzeri. 25.20 per il sammarinese Raffaele Tamagnini. Nei 100 farfalla affermazione per Michele Lamberti in 52.72. In questa gara Alessandro Rebosio ha chiuso in 57.69. Maschi che hanno completato con i 100 rana vinti da Luca Moni in 1.02.2. Giuseppe Faticati della Gens Acquatica ragazzo del 2003, ha nuotato in 1.10.05.