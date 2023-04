Ai Campionati Europei dei Piccoli Stati di Malta di pallavolo la nazionale femminile under 18 di volley inizia con una sconfitta per 3-0 contro il Lussemburgo 25/20, 29/27 e 25/8 i parziali. La squadra guidata dal commissario tecnico Cristiano Lucchi tornerà in campo domani mattina contro l'Irlanda del Nord alle 10 e nel pomeriggio contro Malta alle 20. Chiusura del torneo domenica mattina contro l'Irlanda.