Pechino 2022: oggi la cerimonia di chiusura

Ultime ore di clima olimpico per Matteo Gatti e Anna Torsani. Domani, alle 20:00 di Tokyo (le 13:00 dell’orario italiano), calerà il sipario sui Giochi Olimpici invernali. Pechino passerà il testimone a Milano Cortina e inizierà il lungo conto alla rovescia per l’Olimpiade italiana. Sarà Matteo Gatti il portabandiera sammarinese alla cerimonia di chiusura. Gatti aveva condiviso la stessa emozione con Anna Torsani nell’evento di apertura, dove era prevista la possibilità di schierare un atleta per genere. Una volta che il braciere olimpico avrà cessato di ardere la delegazione biancazzurra, guidata dal capo missione Gian Luca Gatti, farà rientro al Villaggio Olimpico. Poche ore di sonno prima del trasferimento all’aeroporto di Pechino, dove nella mattinata di lunedì partirà il volo di rientro per Milano. Seguirà il trasferimento a San Marino.