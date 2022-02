Si chiude questa notte l'avventura di San Marino alle Olimpiadi di Pechino con la prima manche dello slalom speciale maschile. Quando in Cina saranno le 10:15, le 3:15 di San Marino Matteo Gatti sarà al via della sua seconda gara olimpica. Lo sciatore del Titano partirà con il pettorale numero 83. Saranno in totale 88 gli atleti partecipanti. Per l'Italia Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala.