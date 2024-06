Al Mondiale di pesca sportiva in Bulgaria, San Marino non riesce a conquistare una medaglia. Dopo l'ottima prima giornata di gara, i Veterani non si ripetono e scivolano al 6° posto finale. Risalgono qualche posizione i Master che si fermano al 13° posto. San Marino chiude con entrambe le squadre a metà classifica delle rispettive categorie.