Playoff, ecco il quadro delle semifinali

Con la vittoria di Grosseto contro Macerata si è definito il quadro delle semifinali playoff, che partiranno giovedì 24 agosto e si disputeranno al meglio delle sette partite. Lo scudetto sarà un affare tra le quattro qualificate del girone G della Poule scudetto, che hanno eliminato tutte le squadre provenienti dal girone F. La Big mat, per la prima volta in semifinale, affronterà San Marino: gara-1 e 2, e le eventuali gara-6 e 7 sono programma sul diamante di Serravalle, mentre gara-3, 4 e l'eventuale gara-5 si giocheranno a Grosseto. L'altra sfida sarà il Derby della Via Emilia, Bologna contro Parma, con la Fortitudo a cominciare in casa una serie che potrebbe protrarsi fino a domenica 3 settembre, in caso servissero tutti e sette gli incontri.