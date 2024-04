San Marino Baseball verso il debutto della stagione 2024

Nel video l'intervista con Mauro Mazzotti - General Manager San Marino Baseball

La stagione del baseball è alla porte, con le sue novità e curiosità, ma anche con le sue certezze. Una fra tutte San Marino. I Titani hanno digerito l'amaro per il ko nelle Series dello scorso anno, la squadra di Doriano Bindi è pronta per iniziare una nuova stagione da protagonista. La squadra da battere resta Bologna, che nel 2023 aveva interrotto la striscia di due scudetti consecutivi di San Marino. In vista del via ufficiale, i Titani hanno iniziato con un doppio test amichevole contro Godo.

Nella prima partita San Marino si è imposto per 8-0. Due inning per Quevedo, De Leon e Pedrol, uno ber Baez. 12 a 2 il conto delle valide. Due punti battuti a casa per Batista e per Alvarez con San Marino che chiude i conti con i 4 punti della quarta ripresa. In gara 2 San Marino s'impone 2-0, grazie alla volata di sacrificio di Angulo al secondo e al triplo di Pieternella al quarto. Prima del via ufficiale, altro test contro Macerata. I marchigiani saranno poi i primi avversari da affrontare sul diamante di Serravalle il 26 aprile. La serie si completerà in trasferta con gara2 e gara3. La formula prevede per il girone A, quello di San Marino, tre partite per ogni giornata sulla distanza delle 7 riprese. Sei delle quattro squadre del girone con: Bologna, Macerata, Parma, San Marino e le due squadre di Grosseto, accederanno direttamente ai quarti di finale, quinta e sesta andranno agli spareggi.

