Da una grossetana all’altra. Dopo la trasferta in Maremma contro il BBC, il San Marino riceve il BSC Grosseto. Una tappa importante per riprendere la corsa per la vetta del girone, che vede i Titani e Bologna appaiate a quota 15 vinte e 6 perse (un record speculare a quello dei prossimi avversari di San Marino). Gara 1 si gioca stasera alle 20:30, le restanti domani alle 16.30 e alle 20.30.