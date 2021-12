Sportinsieme Awards, vincono Perilli, Berti e Amine

Trionfano le Olimpiadi agli Sportinsieme Awards. Per la prima volta nella storia del premio, il titolo di sportivo sammarinese dell'anno se lo aggiudicano tre atleti contemporaneamente, i medagliati di Tokyo Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Myles Amine. Per la Perilli - primatista assoluta nell'albo d'oro - si tratta della quinta volta, dopo i successi del 2011, 2012, 2015 e 2020. È bis invece per Berti e Amine, che se l'erano già aggiudicato rispettivamente nel 2016 e nel 2019.