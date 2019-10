Volley, al via Serie B e C: Titan Services in Toscana, Banca di San Marino contro Cervia

La presentazione

Finalmente comincia anche la pallavolo e per la Titan Services – promossa in Serie B dopo 6 anni d'assenza – è subito trasferta in Toscana, nella palestra dei pisani dell'Arno Volley. “Un Gruppo esperto e di categoria” osserva Stefano Mascetti, conscio del fatto che ai suoi, in questa stagione, sarà richiesto un cambio di mentalità. “Siamo una squadra operaia che tenterà di mettere in difficoltà le altre soprattutto con battuta e ricezione – continua il coach – se l'anno scorso c'era il timore di lasciare punti in giro, ora il difficile sarà fare punti in ogni occasione”. 14 le squadre che compongono il Girone D, nel quale la Titan Services avrà, come primo obiettivo, quello di non rientrare tra le quattro retrocesse.



Si gioca a Castelfranco di Sotto alle 17:30 di sabato, mentre sempre un'ora più tardi, a Serravalle, la Banca di San Marino riceverà Cervia per la prima di Serie C. Un avversario che presenta in rosa elementi di tutto rispetto: l'opposto Magnani e la banda Di Fazio hanno frequentato anche la Serie B, in più, aggiunge il coach Wilson Renzi, “l'altra banda Agostini è brava in tutte le fasi di gioco e la centrale Villa è una delle più esperte della categoria. Cervia – prosegue Renzi – è solida e costruita per fare un campionato importante: dalle ragazze mi aspetto voglia di stare in campo senza farsi trascinare dall'onda emotiva della partita, cosa che in questa prima giornata conta più del risultato”.