Volley maschile, Mascetti: "Ai Giochi di Andorra punteremo una medaglia"

Nel servizio l'intervista al CT Stefano Mascetti

Quando nel 2025 i Giochi dei Piccoli Stati torneranno ad Andorra, saranno 6 anni di assenza e 8 senza medaglie per il volley sammarinese maschile: troppo per una nazionale che nelle mini-Olimpiadi di norma non solo fa presenza, ma vola anche alto. Ma vuoi per l'assenza della pallavolo a Malta '23, vuoi per il covid che ha rinviato Andorra '21, vuoi per il 4° posto di Montenegro '19, il conto dei è fermo al bronzo dell'edizione casalinga del '17. Dunque si lavora per tornarci, sul podio dei Giochi, e benché manchi ancora più di un anno e mezzo l'obiettivo, per quando sarà, è già fissato.

"A parte il 2019, dove siamo arrivati quarti, nelle edizioni precedenti siamo sempre andati a medaglia - dice il CT Stefano Mascetti - credo che questa sia la nostra ambizione, andare a medaglia. Consci dei nostri limiti e dei nostri pregi. Siamo i più piccoli, ma diamo sempre un gran filo da torcere a tutti, quindi cercheremo in tutti i modi di portare a casa una medaglia".

Test di livello in vista dei Piccoli Stati sarà l'Europeo Small Countries di maggio, evento principe del 2024 del volley maschile biancazzurro. Che però non ha ancora finito il suo 2023, perché a Santo Stefano sarà impegnato in Liechtenstein per un triangolare coi padroni di casa e l'Irlanda.