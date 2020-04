Uno spettatore a 13.000 km di distanza

Gentile Sig. Romeo,

Sono molto lieto di avere ricevuta vostra risposta. La ringrazio tanto. Anche perché sono molto interessato nei media pubblici. Da giovane ho fatto un percorso di studio in Europa per capire il funzionamento dei servizi pubblici radio/tv, col l'idea di creare un sistema nella città dove abito chiamata Bahia Blanca (posto di marchigiani espatriati). Ma alla fine il Sindaco non ha avuto il coraggio di crearlo. Qui il sistema radiotelevisivo è fortemente privato.

La ringrazio l'invito a inviare informazione. Se trovassi delle notizie interessanti per voi lo farò volentieri. Io sempre dico che c'è un tema che non è stato affrontato seriamente, quale è la seconda e terza generazione d'immigrati. Sempre penso a scrivere su questo argomento, perché c'è qualcosa che io percepisco come la tragedia finale dell immigrazione italiana; tragedia identitaria silenziosa.

Torno a ringraziarla per la sua cortese attenzione e sa che qui, a 13.000 chilometri, c'è uno telespettatore vostro!

Miei saluti cordiali,

Marcello Marcolini

www.marcellomarcolini.com.ar



LA RISPOSTA DEL DIRETTORE

Gentilissimo Marcolini, la ringrazio di cuore per quanto scrive. Sono momenti complessi e fa piacere sapere che qualcuno ci segue anche oltre Atlantico. Per quanto riguarda la mia opinione troverà sui miei editoriale nel nostro sito. Non so fino a quando si potrà reggere questa situazione ma sicuramente ci obbligherà a rivedere molte cose e non è detto che sia un male.

Grazie ancora e se ha notizie di quelle parti ce le mandi. Sono molti i legami che uniscono sia Italia che San Marino con l'Argentina.

Cordialmente.

cr