Libera sul debito del Paese: "Cambiare si può, si deve!"

Dobbiamo liberarci dal macigno del debito pubblico con un piano a lunga scadenza che coniughi l'equità fiscale, il rigore selettivo nella spesa pubblica, la crescita dell'economia. La spesa pubblica va riorientata a favore dello sviluppo e delle infrastrutture abbandonando il bilancio a spannella, eliminando gli sprechi e le spese inutili, contrastando il clientelismo e l'evasione. La situazione del Paese è molto grave e richiede sostanza, non propaganda. Libera sostiene che insieme, politica e cittadini, possono avere uno scatto d'orgoglio per garantire la tenuta dello Stato. Non ci sono alternative al cambiamento e alla attuazione di riforme non più rinviabili. Con Libera si può.

C.s. Libera/Ps