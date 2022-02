5 febbraio: in diretta Tv e web la messa in cripta e la benedizione in Basilica

Si festeggia la tradizionale cerimonia in occasione di Sant'Agata, la compatrona della Repubblica, che si svolge sempre in epoca Covid, con mascherine, distanziamento e tutte le precauzioni del caso. Nella cripta di Sant'Agata, ubicata nella piazzetta a lei dedicata, è in corso dalle 11:30 la Santa Messa officiata dal Rettore della Basilica del Santo Don Marco Mazzanti, alla presenza dei Capitani Reggenti ed è trasmessa in diretta televisiva, sul sito SanMarinortv.sm e su Facebook. Stessa cosa questo pomeriggio alle 15.15 con la funzione religiosa alla Basilica del Santo, con l'esposizione della Reliquia del Santo.