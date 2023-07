80° CSdL: conquiste e passaggi storici dalla voce dei Segretari Generali

80 anni della Confederazione Sammarinese del Lavoro

Luce sull'impegno, lungo 80 anni, della Confederazione per la comunità, leggendo “le trasformazioni del mondo del lavoro che hanno messo alla prova il ruolo di azione sociale e la partecipazione per la rappresentanza e la tutela degli interessi in questo contesto”. A una platea piena arriva il messaggio dei Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, che fissano i valori, nella storia, per proiettarli al futuro, “nella sfida della ricerca di strategie e credibilità rinnovata per porre al centro l'uomo e le sue esigenze”. Ci sono i Segretari al Lavoro e alla Cultura, Teodoro Lonfernini e Andrea Belluzzi, messaggio dal Segretario al Turismo Pedini Amati, Federazioni al completo, rappresentanti dei partiti, dell'Associazionismo, della Cdls; delegazioni della Cgil e frontalieri, delle categorie economiche. Il ruolo dell'Archivio digitalizzato, tra il 1943 e il 1980, dalla Fondazione XXV Marzo e la voce dei Segretari generali a disegnare i passaggi storici.

“Era il periodo di un'azione sindacale di proposta – spiega Stefano Macina, Segretario dal 1984 al 1992 – In quegli anni si sono sviluppate diverse iniziative, fra cui la nascita degli asili nido; qualche anno prima della Titan Coop e poi delle cooperative di abitazione. Quindi un sindacato che non faceva soli rinnovi contrattuali o rivendicazioni, ma promuoveva iniziative che poi si concretizzavano a favore dei lavoratori compreso per esempio il fondo servizi sociali e il servizio mensa”.

Gli anni '90, l'ingresso nella CES, le nuove relazioni sociali e sindacale: “Permisero di rinnovare il contratto di lavoro siglato nel 1992 – ricorda Pio Chiaruzzi, Segretario dal 1992 al 1994 - in pratica senza un'ora di sciopero. Rammento che il precedente contratto, nel 1989, aveva comportato complessivamente sulle 370.000 ore di sciopero, quasi 100 ore per ogni lavoratore dell'Industria”.

“Ma il periodo punto è abbastanza ampio – riflette Giovanni Ghiotti, Segretario dal 1994 al 2010 - quindi non è facile fare una sintesi, però ricordo la politica dei redditi, la politica dei servizi sociali, l'unità sindacale e tante altre battaglie che abbiamo fatto”.

Le conquiste più recenti, per guardare avanti. Obiettivo: continuità nell'impegno

“La conquista più bella – ricorda Giuliano Tamagnini, Segretario dal 2010 al 2021 - è la riforma fiscale del 2013, anche perché per portarla a casa abbiamo fatto forse la più grande manifestazione della storia sindacale di San Marino. Poi c'è la conquista della legge sulla rappresentanza, legge storiche che ha consentito finalmente ai lavoratori di contare sulla base di quello che effettivamente sono, di quello che rappresentano”.

“Io sono l'ultimo arrivato – conclude Enzo Merini, attuale Segretario generale Csdl - e spero che questa storia straordinaria riesca, insieme alla mia squadra, squadra che lavora alla Confederazione, a portare avanti nel tempo le conquiste. E soprattutto il massimo impegno, che tutti quelli che ci hanno preceduto hanno messo per i lavoratori per i pensionati per il Paese. Spero di poter continuare anche io, insieme a tutti gli altri, continuare su questa strada”.

Nel video, le interviste ai Segretari Generali Stefano Macina (1984-1992), Pio Chiaruzzi (1992-1994), Giovanni Ghiotti (1994-2010), Giuliano Tamagnini (2010-2021) e ad Enzo Merlini, Segretario generale Csdl