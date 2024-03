Alluminio Sammarinese, il SdS Lonfernini: "Sistema estremamente reattivo"

Dopo settimane di tensioni i dipendenti di Alluminio Sammarinese possono tirare un sospiro di sollievo. L'annuncio dell'apertura del credito per stipendi e forniture è arrivato proprio in concomitanza con la manifestazione sul Pianello.

Le banche, si legge nella nota congiunta, oltre al pagamento dell'arretrato delle stipendio di gennaio 2024 e della tredicesima 2023 hanno già messo a disposizione linee di credito che consentiranno l'anticipazione di fatture per assicurare la continuità dell'operatività della azienda. Per quanto riguarda il mese di febbraio inoltre, le banche sono in attesa di ricevere dal liquidatore gli importi esatti che verranno pagati ai dipendenti.

"Credo che sia l'ennesima buona notizia - afferma il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini - dal momento in cui siamo partiti in questa operazione di salvataggio, sia i provvedimenti legislativi, sia le azioni di carattere giudiziario, sia l'intervento delle banche, hanno favorito quello che rappresenta per i dipendenti un punto fermo di sicurezza e garanzia. Dobbiamo veramente ringraziare il sistema che si è adoperato in maniera estremamente reattiva, dal primo all'ultimo degli interlocutori".

In una nota il Congresso di Stato esprime soddisfazione per gli importanti risultati arrivati questa mattina da parte del sistema bancario riguardanti Alluminio Sammarinese. L'esecutivo sottolinea che continuerà a monitorare costantemente la situazione dell'azienda e ringrazia le componenti che si sono rese protagoniste in questa difficilissima vicenda.