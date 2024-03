Importanti Aggiornamenti sulla situazione Alluminio Sammarinese

La Segreterie di Stato per il Lavoro, per le Finanze e per l’Industria, in rappresentanza dell’intero Congresso di Stato, esprimono viva soddisfazione per gli importanti risultati che questa mattina sono arrivati da parte del sistema bancario riguardanti Alluminio Sammarinese. Aver aperto le linee di credito utili a dare continuità ai provvedimenti già emessi, è risultato essere il completamento delle azioni fondamentali a garantire continuità all’impresa e a tutelare gli stipendi arretrati dei lavoratori. Il Congresso di Stato, attraverso le Segreterie di Stato direttamente coinvolte, continuerà a monitorare costantemente la situazione dell’azienda, attraverso l’opera del liquidatore e di tutti i consulenti che la stanno accompagnando in questa fase di transizione, e ringrazia sentitamente tutte le componenti che si sono rese protagoniste in questa difficilissima vicenda: l’intero sistema bancario, il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino, l’Esattoria, ma soprattutto i dipendenti e le loro famiglie che, assistiti dalla indispensabile opera delle organizzazioni sindacali, hanno permesso si creassero le condizioni per portare avanti una così importante operazione di salvataggio.