Alluvione: la Guardia di Finanza di Rimini a Traversara per portare aiuto

Le strade di Traversara, frazione di Bagnacavallo, un comune di 500 abitanti tra i più colpiti, sono ancora fiumi in piena. Molte case sono danneggiate e le operazioni di salvataggio sono ancora in corso.

Da Rimini sono partite alcune squadre del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza per soccorrere la popolazione. Hanno trovato anziani rifugiati ai piani alti, in attesa di essere evacuati dai Vigili del fuoco. Con l'arrivo del buio è proseguito il lavoro dei finanzieri, alla luce delle torce per raggiungere i cittadini nelle zone più periferiche isolate dall'acqua.