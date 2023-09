Anche San Marino si muove per reperire il nuovo vaccino anti-Covid

Al momento nel mondo è Eris – detta anche EG.5 – la variante Covid prevalente: ha raggiunto oltre il 26% del totale sequenze nella settimana dal 7 al 13 agosto, superando dunque Arturo. Su Pirola, la new entry altamente mutata, la valutazione è ancora in corso. Intanto la scienza si muove per proteggere i più deboli. Dopo il via libera della Commissione europea al vaccino anti-Covid adattato alle nuove varianti e autorizzato per adulti, bambini e neonati di almeno sei mesi – con una sola dose a partire dai 5 anni – anche San Marino si muove per reperirlo in vista della campagna di immunizzazione autunno-inverno, mentre la situazione rimane sotto controllo con 20 positivi attivi, di cui uno ricoverato. "Abbiamo riunto recentemente la commissione vaccini - spiega Sergio Rabini, direttore sanitario dell'Iss - per avere il quadro della situazione. Ci muoveremo per acquistare una fornitura di vaccini di ultima generazione, gli stessi che stanno per essere approvati in Italia". Anche sulle restrizioni il Titano vuole allinearsi all'Italia, dove sono decadute le ultime regole reali. "In Italia il Ministero della Sanità ha già diffuso una circolare con nuove misure di ulteriore allentamento - conclude Rabini - e questo lo stiamo facendo anche noi per uniformarci al resto dell'Europa".





Nel video l'intervista a Sergio Rabini, direttore sanitario Iss