Aslem: "Musica per la vita" a Dogana per realizzare un'area per malati oncologici e oncoematologici

Sentiamo Patrizia Cavalli e Fabrizio Pregnolato

L'Associazione Sammarinese contro le Leucemie ed Emopatie maligne invita tutti sabato prossimo 16 novembre, al nuovo di Dogana per il concerto "Musica per la vita". Una serata di musica e divertimento dove si esibiranno dalle 21.00 la Funky Gallo Band (tributo a Zucchero) e la cantante Scandalo Nannini (tributo a Gianna Nannini).

L'iniziativa non perde di vista l’obiettivo di Aslem: aiutare i pazienti oncologici e oncoematologici della Repubblica a ricevere le migliori cure in un ambiente confortevole e rispondente ai loro bisogni. “L’intero ricavato dell’evento andrà a sostenere il Progetto “INSIEME” per la riqualificazione degli ambienti, degli arredi e della strumentazione del Reparto di Oncologia e Oncoematologia dell’ISS - dice la Presidente Patrizia Cavalli - Il progetto è in fase di sviluppo, attualmente infatti si stanno eseguendo i lavori di ripristino delle strutture architettoniche per poi procedere con la fase di arredo".

L'Associazione ha già acquistato e donato al reparto 14 pompe di infusione per la chemioterapia e un ecografo ultra specialistico per diagnosi mirate. "Un momento di incontro e svago, volto sempre alla ricerca del bene comune.

Il costo del biglietto è di 15 €. Per acquistare i biglietti è possibile recarsi presso la sede ASLEM in Via Ca’ dei Lunghi 136 (Borgo Maggiore), tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 17.00, oppure contattare i seguenti recapiti: info@aslem.sm.

Nel servizio Patrizia Cavalli, presidente Aslem e Fabrizio Pregnolato, Funky Gallo