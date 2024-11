BattiCinque: "Siete una grande famiglia" ha sottolineato la Reggenza

Dalla paura al talento puro, Francesco Salinari è un maestro di pianoforte autistico. Ha iniziato con la musicoterapia ed è il primo che si è laureato al Conservatorio in Italia. E' stato invitato dalla associazione BattiCinque per i suoi 10 anni dalla fondazione. Era novembre 2014 quando un piccolo gruppo di genitori, mossi dalle numerose esigenze che presentavano i loro figli con sviluppo atipico, hanno deciso di mettere insieme le loro forze. Genitori e ragazzi sono stati ricevuti oggi in udienza: una "grande famiglia" l'ha definita la Reggenza nel suo discorso alla quale va "un grande encomio per aver dato vita a tante progettualità, tra queste il parco inclusivo di Faetano".

"In questi 10 anni BattiCinque è stata un pilastro per tante famiglie e persone che convivono con l'autismo e i disturbi del neuro-sviluppo - ha continuato il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni - Attraverso il vostro impegno avete contribuito a diffondere una maggior consapevolezza nell'intera società". La giornata continua con l'inaugurazione alle 1530 della nuova sede di Borgo Maggiore. Gran finale alle 21 con il concerto di Francesco Salinari al Teatro Titano. L'ha detto lui: "Per me, che sono di Taranto il pianoforte è come il mare".

Nell'occasione è stato fatto omaggio alle Autorità del libro "Francesco e la chiave del suo mondo" scritto dalla madre Antonia. Un momento davvero emozionante vissuto dai "5 pezzi facili", i bambini fondatori, così descritti nel libretto disegnato da Samanta Laporte e scritto da Daniele Baldisserri nel 2014, che ora sono diventati splendidi adolescenti. Nel video le interviste a Fanny Gasperoni, pres BattiCinque, Francesco Salinari, pianista.