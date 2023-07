Bcsm: Avv. Mularoni 'dimissioni irrevocabili' dal Consiglio Direttivo

Antonella Mularoni ha presentato dimissioni irrevocabili e con effetto immediato da membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Lettera inviata ai Capitani Reggenti, nonché al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale di Banca Centrale. La decisione sarebbe stata presa in risposta a quanto dichiarato dalla Presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti, in aula giudiziaria, nel corso del processo all'ex segretario alle finanze Celli e al commissario della legge Buriani; e soprattutto alla successiva nota di precisazione del vertice di Bcsm. Nelle tre pagine, l'avvocato sammarinese ripercorre la vicenda giudiziaria, dal momento in cui era stata tirata in ballo durante l'audizione della presidente Bcsm, alla successiva precisazione, nella quale - per la professionista sammarinese - "non si precisa alcunché".

Mularoni ricorda poi le modalità diverse di "stare" all'interno delle istituzioni in questi anni di permanenza nel Consiglio direttivo di Banca centrale, tra lei e Tomasetti. Ma è l'ultimo episodio che sembra aver fatto traboccare il vaso, parla di "comportamento improprio" da parte della presidente. "Non avendo ricevuto scuse da parte della stessa - conclude Antonella Mularoni - ma neppure si è manifestato alcun membro del Direttivo, neanche in riferimento al Codice di condotta interno e visto il silenzio tombale, sono giunta alla conclusione di non voler restare un giorno di più".

