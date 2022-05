Blockchain, NFT e Criptovalute: San Marino al lavoro per regolamentare i nuovi asset virtuali

Come lo è stato anni fa con internet, un'altra grande rivoluzione si sta facendo strada nella vita quotidiana; si tratta del web 3.0: blockchain, NFT e criptovalute. San Marino sta lavorando per essere tra i primi paesi al mondo a normare e regolamentare il settore. L'argomento è stato affrontato in occasione della presentazione del libro di Diego De Simone e Eugenio Giovanardi “Siamo tutti non fungibili”.

“In un mondo in costante cambiamento – ha sottolineato il Segretario di Stato Fabio Righi – la nostra Repubblica può giocarsi un ruolo importante in questo ambito. Abbiamo varato un decreto sugli asset virtuali che ha acceso dei riflettori importanti sulla Repubblica di San Marino e questo è il percorso che dobbiamo seguire. Essere i primi ad avere una normativa precisa su questi argomenti. Tema NFT assolutamente interessante per garantire un contesto sicuro in cui potere sviluppare, nell'idea di San Marino come hub tecnologico, l'economia del futuro con il più alto grado di sicurezza possibile".

“Siamo tutti non fungibili” da oltre un mese è primo nella classifica vendite su Amazon. Un vero e proprio manuale per avvicinarsi al mondo NFT in sicurezza e senza dare niente per scontato.

"Oggi la blockchain - aggiunge Eugenio Giovanardi - rivoluziona tutto il paradigma del web, le possibilità dell'NFT, del metaverso. È un mondo un pochino più complesso ma questo non vuol dire che sia estremamente pericoloso però l'idea di realizzare questo libro è nata per cercare di educare e fare avvicinare gli utenti a un mondo che, di fatto, è sempre tecnologia in cui bisogna un po' studiare".

Nel servizio le interviste a Fabio Righi (Segretario di Stato Industria) e Eugenio Giovanardi (Autore)