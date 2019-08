Boom di turisti a San Marino per la vigilia di Ferragosto

Il turismo di Ferragosto impazza anche sul Titano e in Città sono accorsi turisti sia italiani che stranieri nonostante il clima piuttosto incerto: molte file per i parcheggi, nel centro storico tutti pieni nel giro di poche ore, e lunghe code per raggiungere le zone turistiche.

La viabilità è rallentata e raggiungere i siti più importanti non è per niente facile non solo per gli ospiti, ma anche per i lavoratori. Le vie d'ingresso in Città sono bloccate dal traffico e sono tante le forze dell'ordine a lavoro per garantire una buona circolazione. La circolazione è stata deviata dalla Polizia Civile in zona Murata per la situazione di caos presente appunto nel centro.

Chi ha voluto evitare di prendere la funivia e le navette o di fare un lungo tragitto a piedi si è dovuto quindi accontentare di lasciare l'auto un po' fuori mano. Una Repubblica in movimento per accogliere i tanti visitatori che, alla vigilia di Ferragosto, hanno scelto di scoprirne le bellezze.

Le mete più gettonate: Palazzo Pubblico, il percorso lungo le tre Torri e il museo della tortura.

Nel video le voci dei turisti e il "caos" della viabilità in Città