"Buon mare DG, San Marino ti protegga": il saluto di Paolo Bandini Callegari a Carlo Romeo

In una lettera pubblica su "La Serenissima" il direttore della Casa della Musica Paolo Bandini Callegari manda il suo saluto a Carlo Romeo, che lascerà la direzione di San Marino RTV a partire dal 1° Dicembre. Definisce RTV "una televisione vera alla quale vien davvero voglia di partecipare" e ricorda il primo incontro con il Dg a giugno del 2017, in occasione dell'ultimo recital di Francesco Guccini. "Mi ero per la prima volta, - ricorda - imbattuto in un giornalista vero, abituato ad osservare il mondo ed i suoi eventi con acuta visione d’insieme, la stessa che poi gli permette un racconto distaccato ed obbiettivo, retaggio di quel giornalismo autentico oggi oramai scomparso".

Bandini ripercorre la carriera di Romeo dalla carriera come giornalista di guerra, passando per il premio ricevuto al Quirinale per la qualità dell'informazione, fino alla candidatura al CDA della Rai. Ricorda anche i programmi realizzati su RTV assieme al Dg, specificando che "quando alla conduzione di un’intervista o di un programma c’è lui, tutto appare facile". Ricorda anche la rivoluzione dell'emittente nel 2012, con il ritorno al pareggio di bilancio "difficilissimo da raggiungere fino a quel momento". Definisce "intelligente e genuina" l'impronta data ai programmi dell'emittente, in cui il Direttore si è spesso speso in prima persona.

Nell'augurare "buon mare" al DG per il suo futuro Bandini si augura che al successivo quarto "si avvicendi un capitano di valore almeno simile al suo".

Leggi la lettera di Paolo Bandini Callegari