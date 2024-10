Cala l'allerta meteo, ancora gialla in Emilia-Romagna. A Traversara non si dorme per la paura

Cala l'allerta maltempo sull'Italia, che oggi sarà gialla in tre regioni: Emilia-Romagna, Veneto e Umbria. A Traversara, Ravenna, però non si dorme: il Lamone ha rotto l'ag per la seconda volta in pochi giorni. I cittadini, evacuati con un'ordinanza preventiva, sono spaventati dall'arrivo dell'autunno, stagione delle piogge: "Non dormiamo più. Se non puliscono i fondali del fiume - dicono - è tutto inutile". Pioggia e temperature intorno ai 10 gradi sul Titano. A Perugia forti piogge provocano danni diffusi: nella notte i Vigili del Fuoco salvano una donna intrappolata nel seminterrato di casa invaso dall'acqua. Domani è prevista una tregua, con sole in quasi tutta Italia. Da lunedì, invece, torna il maltempo al centro nord, che martedì sfocerà in una forte perturbazione atlantica