Calciatore positivo, le rassicurazioni del Grand Hotel San Marino: "Attivate tutte le procedure richieste dall'ISS per operare in totale sicurezza a garanzia della clientela"

Con una nota il Grand Hotel San Marino, a proposito del "presunto caso di COVID accertato da primo tampone e da confermare - precisa - con un secondo", sottolinea di aver "attivato tutte le procedure richieste dai protocolli ISS, in conformità con quelli internazionali, per operare in totale sicurezza dando le dovute garanzie alla propria clientela". Assolutamente infondate - assicurano inoltre dalla struttura - le voci che stanno circolando a proposito della chiusura dell'hotel, che resta regolarmente aperto".