Un caso di Covid tra gli ospiti, rinviata Tre Penne-Gjilani

Nel video le interviste a Luca Nanni e Stefano Ceci

La notizia arriva in mattinata con i risultati dei tamponi cui sono stati sottoposti i giocatori kosovari. Uno di questi, seppure debolmente, risulta positivo. La squadra è al Grand Hotel di San Marino, il ragazzo è in camera singola. La Uefa, tramite, Federcalcio, allerta le autorità sanitarie sammarinesi. Nuovo giro di tamponi a tutti i giocatori ospiti. Intanto la partita in programma questa sera viene rinviata. Inzialmente pare annullata tanto che il Tre Penne, in ritiro all'Hotel Palace, lascia i giocatori liberi di tornare a casa. Pochi minuti e arriva la precisazione, il match è solo rinviato.

Se dal nuovo giro di tamponi non emergessero altre positività, la partita potrebbe giocarsi più o meno regolamente domani sera alle 20. Altrimenti si andrebbe verso un annullamento definitivo con la promozione del Tre Penne al turno successivo. Ma il calcio giocato, in questa strana ripartenza col Covid ancora sullo sfondo, è veramente l'ultima cosa a cui pensa la squadra di Città.

