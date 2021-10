Campagna di vaccinazione antinfluenzale: vaccini spray disponibili per bambini

A dieci giorni dall'inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale in Repubblica la risposta dei sammarinesi è stata molto positiva. Circa 6.500 le dosi acquistate dall'ISS e già oltre 2.000 le persone che hanno effettuando il vaccino o si sono prenotate. Nelle sola giornata di oggi circa 300 le dosi somministrate. La campagna di vaccinazione antinfluenzale si concluderà il 5 novembre tranne per i minori; a causa di un ritardo nella consegna delle dosi, si partirà con i più piccoli la prossima settimana. Buona ma non altissima l'adesione, spiega la primaria di pediatria Laura Viola, che sottolinea l'importanza, più che mai quest'anno, del vaccino antinfluenzale.









"Abbiamo tolto le mascherine - spiega la dott.ssa Laura Viola - rimane solo il distanziamento tra i bambini a livello scolastico e quindi ci sarà di nuovo l'influenza che si era vista negli anni passati tranne l'anno scorso perché c'era la protezione delle mascherine. È vero, l'influenza è una patologia che può essere considerata banale nel bambino sano ma non lo è per il bambino cronico o con dei deficit immunitari".

La novità, riservata solo ai più piccoli e di cui poche altre strutture ospedaliere dispongono, è il vaccino spray che verrà somministrato per via nasale.

"Non è una puntura ma uno spray che si somministra in entrambi le narici - spiega Laura Viola - e viene eseguito una volta. È stato sperimentato in tutto il mondo e l'anno scorso è stato acquistato dalla Regione Lombardia e quest'anno anche noi ed è una cosa buona. Se possiamo vaccinare e proteggere i nostri bambini senza nessun dolore è molto positivo".

Nel servizio l'intervista a Laura Viola (Primaria Pediatria ISS)