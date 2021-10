Campagna antinfluenzale: al via le prenotazioni, salgono i casi covid

Nel video Sergio Rabini

Per il secondo inverno consecutivo il virus dell'influenza stagionale si trova a convivere con il covid, responsabile della pandemia. Anche quest'anno si avvia quindi la campagna di vaccinazione antinfluenzale con le prime dosi somministrate a medici e sanitari ISS. Da oggi tutta la cittadinanza potrà prenotarsi tramite CUP (0549 994889) e le somministrazioni partiranno dall'11 ottobre per concludersi il 5 novembre. Circa 6.500 le dosi acquistate dall'ISS, di cui 500 riservate ai minori.

Sul fronte covid nelle ultime 24 ore quattro i nuovi casi registrati in Repubblica. Il totale dei positivi attivi sale così a 32, delle quali 30 seguite a domicilio e due ricoverate in ospedale. Per quanto riguarda la campagna vaccinale anti covid risulta completamente immunizzato l'81,11% della popolazione vaccinabile.

Nel servizio l'intervista a Sergio Rabini (Direttore Sanitario ISS)