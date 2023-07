Canti: "Per il cambiamento climatico serve una strategia nazionale”

Nel video l'intervista al Segretario Stefano Canti

La Conferenza di alto livello dell’OSCE sul clima a Vienna si è incentrata sull’impatto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza e sulla stabilità nello spazio OSCE, mettendo in luce il legame tra i cambiamenti climatici e la sicurezza, in prospettiva globale al centro – pochi giorni fa- del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “L'OSCE può svolgere un ruolo determinante nel generare la necessaria maggiore cooperazione per affrontare le sfide legate alla sicurezza causate dal cambiamento climatico, offrendo una piattaforma per lo scambio di informazioni e di buone pratiche. – afferma il Segretario Stefano Canti, che alla conferenza si è confrontato con altri 25 Ministri dell’Ambiente e numerosi Inviati Speciali per il Clima.

Ribadita l'importanza delle organizzazioni multilaterali per promuovere il dialogo e un'azione comune per fermare il cambiamento climatico. “I Governi dei vari Paesi, ha ribadito Canti, devono impegnarsi nel costruire un futuro più resiliente, inclusivo, paritario e sostenibile attraverso la transizione digitale e verde, la cooperazione e l’implementazione di politiche ambientali che mitighino gli effetti del cambiamento climatico. “La Decisione Ministeriale di Stoccolma del 2021, così come l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, – ha dichiarato il Segretario nel suo intervento – sottolineano l’enorme importanza della creazione di una strategia nazionale. Esiste infatti un chiaro legame tra sicurezza e ambiente. La cattiva gestione delle risorse naturali così come dei rifiuti pericolosi può creare tensioni geopolitiche e socio-economiche, inclusi conflitti interni o regionali. Per un Paese piccolo come il nostro, la cooperazione e le relazioni di buon vicinato sono vitali.” Ribadita l'esigenza di coinvolgere tutte le parti della società civile per un’azione per il clima efficace e sostenibile” “Gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti- ha ricordato il Segretario- Recentemente abbiamo subito le conseguenze di insolite piogge torrenziali che hanno provocato frane e crolli interessando il nostro territorio e la regione Emilia Romagna, compresa la vicina costa. Il danno è stato ambientale ma anche economico.”

