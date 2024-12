Capodanno e animali: i 5 consigli di APAS per proteggerli da botti e fuochi d’artificio

La notte di Capodanno rappresenta un momento critico per gli animali, spesso spaventati dai fuochi d'artificio e dai botti. Secondo APAS San Marino, oltre il 40% dei cani subisce stress e disagi a causa di questa tradizione. L’associazione rinnova la richiesta al Governo di attuare l'Istanza d'Arengo approvata nel 2020 per vietare l’uso di artifizi pirotecnici, ma sottolinea che il decreto attuativo non è ancora stato emanato. In attesa di un cambiamento normativo, APAS ha pubblicato sulla sua pagina facebook una guida pratica per tutelare gli animali:

CONSULTA CON ANTICIPO IL TUO VETERINARIO DI FIDUCIA. I botti possono causare negli animali diversi stati d’animo: dal semplice disorientamento alla paura, al terrore o angoscia fino ai casi più gravi di disperazione. Nei casi di animali anziani, cardiopatici o particolarmente sensibili, rivolgersi con anticipo al proprio veterinario di fiducia, ti aiuterà ad individuare soluzioni idonee per ridurre il senso di paura o di panico dell'animale. DOTA IL TUO CANE O GATTO DI MICROCHIP. Collari e pettorine possono allentarsi o usurarsi con l'uso quotidiano, verifica bene la loro integrità. Se il tuo cane è particolarmente timoroso, usa una pettorina antifuga, si rivelerà preziosa in caso di rumori improvvisi. Il microchip è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per riportare il nostro amico a casa! Assicurati che sia leggibile e le informazioni aggiornate. PROGRAMMA UNA LUNGA PASSEGGIATA DIURNA e un'uscita veloce all'imbrunire il 31 dicembre, prima che inizino i festeggiamenti. Tieni sempre il cane a guinzaglio, evita le zone potenzialmente a rischio. NON LASCIARE PER ALCUN MOTIVO GLI ANIMALI INCUSTODITI ALL'ESTERNO, nemmeno se sono in gabbia, nemmeno su terrazzi e balconi o nel giardino recintato. I botti possono avere un effetto devastante e portare l'animale a fuggire o a farsi del male nel tentativo di farlo. Non tenere cani legati a catena, potrebbero strangolarsi. CREA UNA ZONA TRANQUILLA E SICURA per il tuo amico a 4 zampe, accendi un po' di musica rilassante, chiudi bene le finestre e le imposte, anche i bagliori improvvisi possono spaventare gli animali. Lascia che sia libero di muoversi e di venirti vicino se e quando lo desidera.