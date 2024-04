Cda Rai: focus su San Marino Rtv, 'nominare Dg in tempi brevi'

Il caso Scurati è arrivato anche in consiglio di amministrazione Rai. I consiglieri Davide Di Pietro e Francesca Bria hanno chiesto chiarimenti su quanto avvenuto e l'amministratore delegato Roberto Sergio, che era in collegamento, ha spiegato che l'istruttoria è stata aperta e che sono arrivate le relazioni dei direttori responsabili. Appena saranno svolte le valutazioni del caso - ha dunque assicurato - i vertici aziendali riferiranno in consiglio.

Di Pietro ha anche sollevato, insieme alla presidente Marinella Soldi, il caso del dibattito sull'aborto a Porta a Porta senza ospiti femminili, sottolineando la necessità che il codice aziendale venga rispettato. Anche su questo i vertici stanno svolgendo approfondimenti e informeranno il cda sull'esito.

Infine focus sulla gestione di San Marino Rtv, dopo le dimissioni del direttore generale Andrea Vianello. I vertici hanno sottolineato la necessità di nominare in tempi brevi un nuovo direttore, che dovrà essere una figura manageriale per rimettere a posto i conti dell'emittente.