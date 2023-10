Christmas Contest: Ginevra non è nei 3 finalisti, ma non tutto è perduto

Ginevra Bencivenga non ce l'ha fatta, la giovane cantautrice sammarinese non canterà davanti al Papa in occasione del Christmas Contest. Non è infatti stata selezionata nei tre finalisti, pur ricevendo numerose attestazioni per il suo brano, Si dichiara comunque felicissima per l'esperienza e per essere arrivata fino alla finale. Ma non tutto è perduto per la sammarinese; dal momento che il Contest prevede anche un 'Premio Social' per gli otto semifinalisti. I loro brani saranno caricati in una compilation su Spotify e il più ascoltato potrà esibirsi in Vaticano, insieme ai finalisti. C'è tempo fino al 10 dicembre per realizzare il sogno di Ginevra.