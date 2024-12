Cinema e territorio: partite le riprese per un progetto web al Castellaccio di Fiorentino

Valorizzare il territorio sammarinese e far crescere l'industria cinematografica: è il doppio valore racchiuso nel progetto web che sta realizzando la casa di produzione sammarinese 301 Filmont al Castellaccio di Fiorentino.

"Il governo - afferma Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - è da sempre impegnato a valorizzare questo tipo di attività e qui abbiamo un esempio. Il Castellaccio, zona meravigliosa per ragioni storiche, per ragioni anche legate al nostro territorio, al nostro ambiente, visti gli scorci meravigliosi che si prestano benissimo a piccole produzioni cinematografiche grazie anche a un'iniziativa di giovani sammarinesi che a livello professionale si stanno impegnano in questo ambito. Un progetto sicuramente più ampio che può essere utile soprattutto per valorizzare al meglio il nostro meraviglioso territorio".

Progetto che vuole essere un vero e proprio biglietto da visita per attrarre sul Titano produzioni da tutto il mondo: "Con 301 Filmont - aggiunge Marco Gentili, regista - stiamo realizzando un piccolo progetto per il web dove attraverso il combattimento con spade e armi bianche in generale valorizziamo il territorio sammarinese non soltanto dal punto di vista paesaggistico ma anche dal punto di vista cinematografico proponendolo appunto per altre produzioni che vogliono usufruire delle bellezze sammarinesi per il loro set".

Un piccolo set ma dal valore speciale per chi a San Marino ci è nata e cresciuta: "È un effetto stranissimo e anche bellissimo - sottolinea Letizia Fabbri, produttrice e presidente 301 Filmont - siamo a Castellaccio di Fiorentino io sono nata e cresciuta a Fiorentino è il primo progetto cinematografico che produco qui e dove ho anche un ruolo principale sia come attrice. È una sensazione veramente veramente bellissima".

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci (Segretario di Stato Territorio), Marco Gentili (Regista 301 Filmont) e Letizia Fabbri (Produttrice e presidente 301 Filmont)