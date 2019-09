Clima: studenti in piazza per il terzo sciopero globale. Alta partecipazione a San Marino

Il movimento dei giovani per il clima Fridays For Future, ispirato da Greta Thunberg, torna in piazza oggi in 160 città italiane e a San Marino, per il terzo Sciopero globale per il futuro, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio.

A San Marino alta la partecipazione degli studenti. La manifestazione un lungo corteo è partito da Piazza Grande a Borgo Maggiore e sta ora manifestando in Piazza della Libertà.





A Rimini centinaia di persone in Piazza Cavour. “Basta guardare vieni a protestare” è lo slogan gridato, alla presenza di studenti, adulti e bambini con mamme.





Aggiornamento con FOTOGALLERY