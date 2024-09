Codacons, stangata di settembre: come risparmiare sui costi di libri e materiale scolastico

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, le famiglie italiane si preparano ad affrontare la consueta "stangata" di settembre. Secondo il Codacons, l’acquisto di libri e materiali scolastici comporterà spese significativamente più alte rispetto allo scorso anno. Per il materiale scolastico, i rincari maggiori riguardano zaini, diari e astucci "griffati", con aumenti che possono arrivare fino al 15%. Gli zaini più costosi possono superare i 200 euro, mentre un astuccio attrezzato può arrivare a 60 euro e un diario a 35 euro. I prodotti non di marca, invece, vedono un incremento più modesto, intorno al 3%. Previsti incrementi anche per i libri – avvisa il Codacons –. L’Istat avrebbe registrato infatti nell’ultimo mese aumenti medi del +4,9% sul 2023 per i testi scolastici: questo significa che le famiglie che acquisteranno libri nuovi in cartoleria senza ricorrere all’usato dovranno mettere mano al portafogli e affrontare una spesa che va dai 300 euro a un massimo di 700 euro a studente, a seconda della scuola e del grado di istruzione.

Complessivamente, il costo per l’anno scolastico 2024/2025 potrebbe arrivare fino a 1.300 euro per studente, includendo quaderni, zaini, diari e materiale vario. Tuttavia, il Codacons offre alcuni consigli per risparmiare fino al 40% sui costi scolastici:

Evitare mode e influencer: Non farsi influenzare dalle mode e dalla pubblicità. Acquistare prodotti di qualità senza brand famosi può ridurre i costi significativamente, fino al 40% per materiale della medesima qualità.

Acquisti nei supermercati?: Scelta che potrebbe far risparmiare fino al 30% grazie ai prodotti "civetta", prodotti a prezzi stracciati utilizzati per invogliare a fare acquisti contando sul fatto che comunque si finirà per acquistare anche tutto il resto. L'importante - spiega il Codacons - è acquistare solo i prodotti realmente a prezzo stracciato per poi comprare il resto altrove.

Rinviare gli acquisti non necessari: Non comprare subito tutto ciò che servirà nel corso dell'anno. Secondo il Codacons acquistare quaderni e penne in momenti successivi può portare a risparmiare.

Aspettare le disposizioni dei professori: Acquistare solo ciò che è realmente necessario, soprattutto parlando di materiale tecnico come dizionari o strumenti, per evitare spese superflue.

Controllare offerte e kit promozionali: Valutare attentamente le offerte promozionali e i kit a prezzo fisso, confrontando i prezzi e la qualità, soprattutto per articoli costosi come gli zaini.