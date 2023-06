Come combattere le fake news: la risposta nel nuovo documento del Comitato di Bioetica

Nel servizio le interviste a Luisa Borgia (presidente Comitato Sammarinese di Bioetica), Ferruccio Di Paolo (esperto Civile Nato in Crisis Communication) e a Franco Cavalli (Consulta per l'Informazione)

Quella della disinformazione è una delle questioni più spinose, soprattutto nell'era digitale. Un fenomeno, quello delle fake news, esploso durante la pandemia con un impatto “enorme”, spiegano gli addetti ai lavori. La conoscenza, allora, è il principale mezzo per difendersi: al tema è dedicato un nuovo documento curato dal Comitato Sammarinese di Bioetica. Si tratta del primo testo elaborato, sull'argomento, da un comitato nazionale. Il primo obiettivo, spiega la presidente del Comitato, Luisa Borgia, è "sensibilizzare e inquadrare il problema". Poi l'invito ad agire è verso tutti, quindi agli attori della comunicazione "ad essere meno 'decisivi' quando si parla di argomenti scientifici", ai fruitori dell'informazione "a cercare di essere più critici", ma l'appello è anche rivolto a chi ha un'influenza pubblica.

Uno dei punti fondamentali, afferma Ferruccio Di Paolo, esperto civile Nato in Crisis Communication, è la "ricerca di contestualizzazione". Quindi "chi l'ha detto, quali sono le fonti, riconoscere l'originalità di una foto" o comprendere l'origine di una notizia.

Alla stesura hanno collaborato scienziati, giornalisti, studiosi e organismi come la Consulta per l'Informazione. Tra le diverse audizioni anche quelle ai rappresentanti di Accademia della Crusca, Autorità garante per l'Informazione e Autorità per la Protezione dei dati personali. "È dovere di ogni individuo attenersi alle fonti attendibili - dice Franco Cavalli, membro della Consulta per l'Informazione - e noi svolgiamo molti corsi di formazione", per ribadire l'attenzione sul tema. Il lavoro ha già ottenuto un riconoscimento a livello internazionale e sarà oggetto di una sessione specifica del Global Summit dei Comitati di Bioetica a San Marino nell'aprile 2024.

