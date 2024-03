Comitato Paralimpico Sammarinese: ferma disponibilità a garantire a tutti il diritto allo sport

Non si ferma il botta e risposta tra le parti in causa sulla partecipazione alle competizioni internazionali di atleti con disabilità. A prendere la parola oggi è il Comitato Paralimpico Sammarinese che, con una nota, replica all'atleta Ruggero Enrico Marchetti e al Cons. Il Comitato precisa che nessuna Federazione sportiva affiliata al CONS ha chiesto di sottoscrivere l’Accordo previsto dal Comitato Paralimpico Internazionale per poter accedere alle gare internazionali paralimpiche dei propri atleti.

Il Comitato Paralimpico Sammarinese ribadisce che il Sig. Ruggero Enrico Marchetti e la sua allenatrice Paola Carinato, qualora interessati a partecipare alle gare paralimpiche internazionali, dovranno dapprima contattare la Federazione sportiva di pertinenza la quale dovrà provvedere a sottoscrivere l’Accordo con il Comitato Paralimpico Sammarinese che, dovrà poi essere sottoposto all’approvazione del Comitato Paralimpico Internazionale.

In merito all’asserita non conoscenza da parte del CONS della procedura - continua il Comitato - si precisa che tale Ente era stato prontamente notiziato sin dal 2022 dell'Accordo direttamente dalla rappresentante del Comitato Paralimpico Internazionale, Sig.ra Sophie Hertfelder, tramite diverse email con le quali si sollecitava il supporto del CONS all'attività del Comitato Paralimpico Sammarinese.

Resta ferma la disponibilità - concludono - a collaborare al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti.