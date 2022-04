Commissione Vaccini: pronti alla quarta dose. Struttura sanitaria disponibile a partire dal 27 aprile

Dalla Commissione Vaccini arriva il via libera alla quarta dose per anziani e fragili, sulla base delle indicazioni di ECDC-EMA e AIFA. 27 aprile la data ipotizzata per partire con le somministrazioni. La struttura sanitaria è pronta. La proposta ora sarà portata all'attenzione di Congresso di Stato e Gruppo per le Emergenze. Poi l'ufficialità. In attesa, è già possibile prenotarsi al CUP tel. 0549 994889.

Intanto l'effetto Omicron e sue nuove sottovarianti - il virus è in continua mutazione - riporta i casi di Covid in territorio sopra quota 400. 47 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, a fronte di 22 guarigioni. Livello del contagio piuttosto alto, ma calano di una unità i ricoveri che sono 9, di cui 1 nel reparto di Terapia Intensiva, si tratta di un paziente non vaccinato. Le persone seguite al domicilio sono 396. Non si registrano nuovi decessi.

Nel video l'intervista a Ivonne Zoffoli, Direttore Dipartimento Ospedaliero Iss.