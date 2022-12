Consiglio Giudiziario: Fabio Giovagnoli nominato Dirigente supplente del Tribunale

Sotto la presidenza dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, si è tenuta mercoledì la seduta del Consiglio Giudiziario. Dopo le comunicazioni c'è stata l’adozione del piano di formazione dei magistrati per l’anno 2023 secondo la proposta presentata dal Dirigente. In seguito, come previsto in una seduta precedente, è stato emesso un bando di reclutamento di un Giudice d’Appello per selezione esterna e con specifico riferimento al settore penale.



Il Consiglio Giudiziario ha poi approvato la proposta di nomina del Commissario della Legge, Fabio Giovagnoli, a Dirigente supplente del Tribunale. "Cittadino sammarinese e Commissario della Legge dal 2011, l’avv. Giovagnoli, oltre all’esperienza nel campo della giurisdizione in particolare nei settori civile e amministrativo, ha maturato - si legge in una nota dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio Giudiziario - una rilevante esperienza nel contesto delle relazioni istituzionali, sia in ambito nazionale che sovranazionale e ha partecipato al percorso di ammodernamento costituzionale e legislativo diretto al riconoscimento ed al consolidamento delle garanzie delle istituzioni democratiche e della Rule of Law".