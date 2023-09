Convegno gerontologia e geriatria, il segretario IAGG Miguel Angel Acanfora: “San Marino punto riferimento per Italia ed Europa”

Nel servizio l'intervista a Miguel Angel Acanfora (Segretario generale IAGG)

Chiusa la seconda edizione del convegno di geriatria organizzato dall'Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria. L'ISS intanto guarda al futuro per incrementare ulteriormente le attenzioni rivolte alle persone anziane. In corso attività in tutto il territorio di implementazione dei centri diurni e dell'attività residenziale, per un approccio oltre che sanitario anche assistenziale e sociale.

Il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni evidenzia l'importanza di questo evento per formare colleghi sempre più preparati a prendersi in cura i pazienti in età avanzata. San Marino, aggiunge il direttore generale dell'ISS Francesco Bevere, ha formulato un progetto di legge dedicato alle persone anziane fin dal 2008. Dato che racconta quanto il territorio sammarinese sia già molto avanti, rispetto anche a un nuovo modello organizzativo fortemente orientato alla gestione sempre più integrata delle malattie croniche e delle disabilità.

"Abbiamo avuto delle conclusioni buonissime - afferma Miguel Angel Acanfora, segretario generale IAGG - si è parlato delle persone anziane nel senso di come prevenire invecchiamento, malattie, solitudine, demenza. Per me San Marino sarà un punto di sviluppo per la geriatria e gerontologia in Italia ed Europa".

Rimarcato infine dal direttore dell'UOC Geriatria Enrico Rossi l'importanza di creare una nuova alleanza tra tutti i professionisti che sono e saranno impegnati a contribuire a un invecchiamento della popolazione sammarinese di successo.

