Coronavirus: arrivata la Nissan per la Protezione civile sammarinese, servirà per l'assistenza

La Protezione Civile di San Marino ha ricevuto in consegna un suv Qashqai della Nissnan, dalla concessionaria Ren-Auto Piraccini di Rimini. Fa parte di una flotta di 240 autoveicoli, messi a disposizione dalla casa automobilistica al Dipartimento di Protezione Civile Italiano in comodato d’uso gratuito per il periodo di emergenza sanitaria. La nissan è stata assegnaa al Titano dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli, a riprova dei rapporti tra le due realtà, e verrà utilizzata dalla Protezione Civile Sammarinese per le attività di gestione dell’emergenza come sopralluoghi, servizi di assistenza alla popolazione ed altre attività sul territorio. Protezione Civile Sammarinese che, oltre che Nissan Italia e la concessionaria Ren-Auto Piraccini, ringrazia Giuseppe Maria Della Balda e l’ambasciatore d’Italia a San Marino, Guido Cerboni.

Nel servizio l'intervista a Pietro Falcioni