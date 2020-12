Coronavirus San Marino: un giovane in terapia intensiva

Aggiornamenti da San Marino

Nelle ultime 24 ore sono 37 i nuovi casi di coronavirus a San Marino su 365 tamponi. 35 i guariti e sei ricoveri in più che portano il totale dei pazienti seguiti nell'Ospedale di Stato a 22: 13 nel Reparto Covid e 9 in Terapia Intensiva in condizioni critiche. Fra questi pazienti anche un ricoverato nella fascia di età tra i 20 e i 24 anni. Il ricovero è avvenuto per via di un'insufficienza respiratoria dovuta al covid.

Al Casale La Fiorina identificate altre tre positività per un totale di sei, tutte donne. Fra queste cinque sono state trasferite nel pomeriggio di ieri nel Reparto Covid per controlli.

Intanto l'Unione Sammarinese dei Lavoratori esprime preoccupazione per la situazione dell'ISS: “Riceviamo segnalazioni quotidiane da parte dei lavoratori – scrivono – sulla insostenibilità della situazione”.

Ieri si è riunito il Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria Superiore. Inviata una lettera aperta al Congresso di Stato e alle Segreterie competenti per una riapertura in sicurezza dell'istituto, con due proposte: la prima, un ritorno di tutti gli studenti a scuola dal 9 dicembre. In alternativa, sempre dal 9 dicembre, la didattica mista. Un modo, spiegano, per tutelare le classi quinte garantendo continuità di frequenza e per tutti gli altri alternanza di due gruppi in presenza con l'effetto di ridurre della metà il numero di studenti in istituto.





Questa mattina nella seduta del Consiglio Grande e Generale il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi, commentando l'uso della mascherina anche alle elementari, ha invitato a valutare l'evolvere della situazione, prima di manifestare visto che la prassi è in vigore da soli due giorni. In merito alla didattica a distanza alle superiori ha poi auspicato che a breve possa riprendere almeno, parzialmente, in presenza.

Sulla scuola interviene anche la CSU: “Condividiamo pienamente quanto affermato dagli insegnanti. Tutti gli ordini scolastici – scrivono - sono pronti ed in grado di mettere in pratica diversi scenari per evitare la chiusura”.

Alla Scuola dell'Infanzia di Fiorentino tutti negativi gli insegnanti e i bambini che si sono sottoposti a tampone, da domani ritorneranno in classe. Nella Scuola Elementare di Borgo Maggiore due positivi, in terza e quarta. Nessuna delle due classi però presenta un focolaio. In quarantena invece la classe di quinta elementare di Montegiardino dopo quattro casi rilevati negli ultimi giorni. Esito negativo, infine, per i tamponi effettuati nella classe terza della Scuola Media di Fonte dell'Ovo.

Domani, al Centro sanitario di Borgo Maggiore, verranno eseguiti dei lavori di aggiornamento sulle linee telefoniche e i telefoni potrebbero non funzionare dalle 13 alle 13:45 circa.