Covid-19: due nuovi ricoveri, terapia intensiva stabile

Sono 34 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati in territorio sammarinese su 367 tamponi alla mezzanotte di ieri, con 22 nuovi guariti. Aumentano i ricoveri, due in più rispetto a ieri che portano il totale a 21, 14 nel reparto covid e 7 in terapia intensiva, la cui saturazione del reparto rimane comunque stabile al 58%. Salgono così a 247 i casi seguiti in territorio, di cui 226 a domicilio. Non si registrano nuovi decessi. 9,26% il rapporto fra nuovi positivi e tamponi.





Nel frattempo, sul fronte vaccini, dalla Segreteria di Stato alla Sanità un "no comment" alle notizie apparse sui media di un possibile arrivo del siero russo Sputnik V sul Titano. "Non sono notizie divulgate dal Governo", spiega il segretario Ciavatta che aggiunge: "L'iter che seguiamo è quello con l'Italia".